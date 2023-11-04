«Люди устали»: Зеленский прокомментировал слова Залужного о провале контрнаступления
Зеленский вступил в полемику с Залужным о тупике в конфликте с Россией
Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off
Президент Украины не считает ситуацию на линии фронта сложной для ВСУ.
Владимир Зеленский опроверг слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о патовой ситуации в зоне СВО. По его мнению, украинская армия оказывался и в более сложных ситуациях. Слова президента публикуют украинские СМИ.
Главнокомандующий украинской армией Залужный дал интервью британскому изданию The Economist, где признал провал так называемого контрнаступления и отметил, что ситуация для киевских боевиков на линии соприкосновения складывается все хуже и хуже.
Однако, по мнению Владимира Зеленского, ничего страшного в текущем положении нет. Об этом глава киевского режим заявил на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая посетила украинскую столицу 4 ноября, в субботу.
«Люди устали. Все устают и есть разные мнения. Здесь ничего такого нет. Но это не патовая ситуация», — считает Зеленский.
Стоит отметить, что западные СМИ все чаще допускают публикации, согласно которым факты об Украине, озвученные Россией, оказались правдой, а не «русской пропагандой». Например, Зеленского называют как минимум автократом, не имеющим ничего общего с руководителем настоящей демократической страны, а еще упоминают о зависимости от США.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Страны «коллективного Запада» представили действия России как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Киеве отчитали Залужного за слова о провале контрнаступления.
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