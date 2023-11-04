Украина не достигнет успехов: в Киеве отчитали Залужного за слова о провале контрнаступления

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Евгения Романова
Евгения Романова 48 0

Замглавы офиса Зеленского Жовква отчитал Залужного за слова о тупике в конфликте

Украина не достигнет успехов: в Киеве отчитали Залужного за слова о провале контрнаступления

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine President's Office

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Тема:
Спецоперация

Понесет ли главком ВСУ ответственность за то, что теперь у украинцев и западной элиты появилось много вопросов?

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква раскритиковал главкома ВСУ Валерия Залужного за его заявление о тупиковой ситуации в конфликте с Россией. Свою резкую оценку он высказал в эфире украинского телемарафона.

Жовква подчеркнул, что самое последнее для военных — комментировать для СМИ происходящее на фронте. Но даже если Залужный сделал это в рамках какой-то «глубокой стратегической задумки», то это вряд ли поможет Украине достичь успехов.

Кроме того, слова Залужного вызвали на Западе панику, а также много вопросом у украинцев. По мнению Жовквы, не нужно было раскрывать стратегию ВСУ, поскольку такие вещи любят тишину.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Провал украинского контрнаступления обсуждается не первый день. Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что у этой операции нет никаких результатов, противник отброшен российскими войсками на исходные позиции. Глава государства уверен, что все цели отечественной армии будут достигнуты.

Открыли глаза? На Западе признали, что Россия говорит правду про Украину

Недавно главком ВСУ Валерий Залужный заявил о тупике в украинском конфликте. На эти слова отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков. В частности, он не разделил мнение Залужного. Песков отметил, что украинскому руководству уже давно было пора осознать отсутствие перспектив на победу. А в США слова Залужного разожгли дебаты об увеличении помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад готовит Залужного в качестве замены Зеленскогому.

Тема:
Спецоперация
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