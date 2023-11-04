У Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера родился сын

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер снова стали родители. Как сообщает издание People, у пары родился первый общий ребенок.

Как рассказывал прежде музыкант, в звездной семье появился сын. Предварительно, его назвали Рокки 13.

Кардашьян и Баркер поженились весной прошлого года. Для модели этот брак стал вторым. Прежде она состояла в отношениях с бизнесменом Скоттом Дисиком, от которого родила троих детей. У Баркера также двое детей от актрисы Шэнны Моуклер.

Кортни Кардашьян сообщила Баркеру о том, что ждет ребенка весьма необычным способом. Она пришла на выступление группы The Blink-182 с плакатом с надписью: «Трэвис, я беременна!». После этого Баркер спрыгнул со сцену и расцеловал любимую супругу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кортни Кардашьян показала откровенное фото в бикини во время беременности.