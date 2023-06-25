Почти не скрывает: беременная Кортни Кардашьян показала откровенное фото в бикини

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 53 0

Кортни Кардашьян опубликовала фото в бикини, продемонстрировав беременный живот

Почти не скрывает: беременная Кортни Кардашьян показала откровенное фото в бикини

Фото: www.globallookpress.com / E! Entertainment

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Звезда вынашивает ребенка от барабанщика группы Blink-182.

Кортни Кардашьян, сестра Ким, опубликовала откровенное фото в купальнике. Снимком звезда поделилась в своем блоге.

На фотографии у 44-летней модели отчетливо заметен округлившийся живот. Неделю назад звезда реалити-шоу The Kardashians объявила о беременности.

вмвБеременная сестра Ким Кардашьян показала фигуру в купальнике. Instagram* / kourtneykardash

С весны 2022 года женщина находится замужем за барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером. О скором пополнении в семье девушка рассказала во время выступления возлюбленного в Лос-Анджелесе.

Это уже четвертый ребенок знаменитости. Кардашьян воспитывает двое сыновей и дочь от бизнесмена Скотта Дисика, с которым она жила в гражданском браке с 2006 по 2015 год. У музыканта тоже есть двое детей от бывшей возлюбленной — актрисы Шэнны Моуклер.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что на руке влюбленной Кайли Дженнер появилось помолвочное кольцо. Бизнесвумен находится в отношениях с Тимоти Шаламе.

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Почти не скрывает: беременная Кортни Кардашьян показала откровенное фото в бикини

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