Почти не скрывает: беременная Кортни Кардашьян показала откровенное фото в бикини

Звезда вынашивает ребенка от барабанщика группы Blink-182.

Кортни Кардашьян, сестра Ким, опубликовала откровенное фото в купальнике. Снимком звезда поделилась в своем блоге.

На фотографии у 44-летней модели отчетливо заметен округлившийся живот. Неделю назад звезда реалити-шоу The Kardashians объявила о беременности.

Беременная сестра Ким Кардашьян показала фигуру в купальнике. Instagram* / kourtneykardash



С весны 2022 года женщина находится замужем за барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером. О скором пополнении в семье девушка рассказала во время выступления возлюбленного в Лос-Анджелесе.

Это уже четвертый ребенок знаменитости. Кардашьян воспитывает двое сыновей и дочь от бизнесмена Скотта Дисика, с которым она жила в гражданском браке с 2006 по 2015 год. У музыканта тоже есть двое детей от бывшей возлюбленной — актрисы Шэнны Моуклер.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что на руке влюбленной Кайли Дженнер появилось помолвочное кольцо. Бизнесвумен находится в отношениях с Тимоти Шаламе.

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