Новые правила упаковки: производителей обязали фасовать продукты по-честному

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В ГОСТ внесли запрет на нестандартную фасовку социально значимых продуктов

Фото, видео: Александр Рюмин / ТАСС; 5-tv.ru

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Отразятся ли меры на ценах на продовольственные товары?

В магазины возвращается нормальная упаковка — когда килограмм, а не 0,9, поллитра, а не 0,45. Генеральная прокуратура добилась внесения в ГОСТ требований фасовать продукты не произвольно, а, цитата, в «привычные для покупателей объемы».

Манипуляции с упаковкой вводят в заблуждение потребителей, уверена Генпрокуратура. И с ней нельзя не согласится. Но есть одно «но» — речь идет только о группе социальных продуктов: это вермишель, гречка, пшено, рис, мука, чай, соль, сахар, молоко, масло, водка, и некоторые виды вина.

И еще одно «но» касается только тех упаковок, на которых написано ГОСТ. А ведь могут такое и не писать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую колбасу точно не стоит покупать в магазине.

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