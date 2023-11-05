Новые правила упаковки: производителей обязали фасовать продукты по-честному

Отразятся ли меры на ценах на продовольственные товары?

В магазины возвращается нормальная упаковка — когда килограмм, а не 0,9, поллитра, а не 0,45. Генеральная прокуратура добилась внесения в ГОСТ требований фасовать продукты не произвольно, а, цитата, в «привычные для покупателей объемы».

Манипуляции с упаковкой вводят в заблуждение потребителей, уверена Генпрокуратура. И с ней нельзя не согласится. Но есть одно «но» — речь идет только о группе социальных продуктов: это вермишель, гречка, пшено, рис, мука, чай, соль, сахар, молоко, масло, водка, и некоторые виды вина.

И еще одно «но» касается только тех упаковок, на которых написано ГОСТ. А ведь могут такое и не писать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую колбасу точно не стоит покупать в магазине.