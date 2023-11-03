Прямая дорога в мусорку: какую колбасу точно не стоит покупать в магазине

Сегодня выбор колбасы в магазинах огромный. Как во всем этом многообразии выбрать качественный продукт?

Колбаса вареная, копченная, сыро-вяленная — выбор такой, что глаза разбегаются! Во всем этом многообразии главное — определить качественный продукт.

Как правильно выбрать колбасу, какой продукт подлежит немедленной утилизации? Правда ли, что в колбасе всего пять процентов мяса? Ответы на эти вопросы нашла программа «Страна советов».

Как на заводах производят колбасу

Как объяснила Виктория Сидорович, технолог предприятия по производству мясных изделий, на одном из примеров, грудинка после посола перемешивается с кориандром, солью, черным перцем и мускатным орехом. Полученную массу перемешивают 40 минут. Затем отправляют в посолочную камеру, далее идет превращение в фарш и формовка изделия.

После осадочной камеры будущая колбаса попадает в сушильную камеру, где запускается полный цикл созревания готового продукта.

На крупных предприятиях все поступающее сырье проходит контроль на соответствие нормативным требованиям. Заключительный этап — лабораторная проверка.

По словам директора департамента качества мясоперерабатывающей компании Ольга Спиридоновой, готовая продукция проверяется на очень большой спектр показателей, в том числе на микробиологические. Это порядка десяти показателей качества.

Эксперты проверели несколько видов вареной и докторской колбасы. Итоги проверки озвучила Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области. Оказалось, что все образцы соответствуют установленным стандартам.

«Все производители подтвердили, что качество и безопасность сохраняется в течение трех суток с момента начала ее использования. Состав, как и должно быть, практически у всех одинаковый. На первом месте свинина, говядина, вода, меланж, молоко, поэтому состав изумительный», — заключила она.

Какой состав у хорошей колбасы

Согласно популярному мифу про колбасу, хороший товар должен состоять исключительно из одного мяса без каких-либо добавок. Однако это не так.

«В нашей стране в настоящее время действует 034-й технический регламент. Чтобы быть мясосодержащим продуктом, колбаса должна содержать не менее пяти процентов мясных ингредиентов», — подтвердила Оксана Гончаренко, кандидат технических наук РЭУ имени Г. В. Плеханова.

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Поперечный разрез колбасы должен быть однородный. То есть, кусочки шпика должны располагаться более-менее однородно, не концентрироваться в центре или, наоборот, на периферийных слоях.

Сколько дней можно хранить колбасу

Получается, что крупные производители не обманывают покупателя заявленным составом. В чем же хранить колбасные изделия, и какая упаковка самая подходящая для этого продукта?

Лучше всего для хранения колбасы подойдут герметичный пластиковый контейнер, крафтовый пакет, бумага или фольга. Если на ней уже есть срез, можно его смазать маслом и обернуть пищевой пленкой. В таком виде продукцию можно хранить в холодильнике еще почти неделю.

По словам Евгения Ситника, технолога общественного питания, вакуумная упаковка является идеальной для колбасы.

«В газовой упаковке используют двуокись углерода и бесцветный газ, который позволяют продлить срок годности колбасы. Вакуумная упаковка — я считаю что это вообще идеальный вариант упаковки для мясных полуфабрикатов и колбасы. Немаловажный факт: после нарушения заводской упаковки колбасы, например, в нарезке слайсами или полубатонов, срок реализации такой колбасы всего трое суток», — рассказал эксперт, добавив, что при выборе колбасы обязательно нужно обращать внимание на обозначение ГОСТ.

Какая колбаса опасна для употребления

Как утверждает гастроэнтеролог Нурия Дианова, не стоит употреблять в пищу ливерную и докторскую колбасы, которые слишком долго лежат в холодильнике. Так как эти продукты со временем начинают выделять слизь, вызываемую бактериями — энтерококками.

«Если вы трогаете докторскую колбасу, и она склизкая, ей прямая дорога в мусорку», — предупредила специалист.

Правда ли, что колбасой раньше лечили людей

Совершенно верно — докторскую колбасу придумали советские врачи, чтобы помогать красноармейцам быстрее восстанавливаться после боя. Первый батон сошел с конвейера в 1936-м.

А в 1980-е в продукт добавляли много крахмала, и колбаса становилась ломкой как бумага. Так сформировался миф, что в данные мясные изделия кладут туалетную бумагу.

А вы знали, что колбаса с плесенью не всегда нуждается в утилизации? Придумали такой деликатес испанцы и за необычную форму назвали — фуЭт. Что переводится как хлыст. Такой продукт можно приобрести в магазине и он абсолютно безопасен.