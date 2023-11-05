VK проведет концерт в честь открытия выставки-форума «Россия»

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Алина Крылова
Алина Крылова 29 0

В мероприятии примут участие главные инфлюенсеры современной молодежи.

VK проведет концерт в честь открытия выставки-форума «Россия»

Фото: vk.com

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Сегодня, 5 ноября, для посетителей выставки на ВДНХ состоится масштабный концерт, организованный VK. На сцену выйдут артисты, запомнившиеся яркими выступлениями на главных летних фестивалях страны и названные главными инфлюенсерами современной молодежи: Антоха МС, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil и Seville.

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в День народного единства: планируется, что она проработает больше пяти месяцев до 12 апреля. В минувшую субботу на главную сцену фестиваля «Россия» вышли уже признанные мэтры отечественной культуры: SHAMAN, Лариса Долина и другие. В воскресенье зрителей ожидают выступления молодых и перспективных музыкантов. Помимо певческой программы организаторы подготовили для гостей развлекательную программу.

Так, в одном из павильонов можно будет услышать музыку, созданную под стук его сердца. В соседнем помещении организаторы помогут всем желающим создать собственный видеоклип. Здесь же каждый посетитель сможет виртуально стать участником разных шоу, спортивных соревнований и даже мультфильмов, а также принять участие в интерактивной викторине.

Обучение самым трендовым и востребованным профессиям можно будет пройти уже 24 ноября. Эксперты и блогеры расскажут, как стать стримером, выбрать профессию в IT, защититься от хакеров и заработать «ВКонтакте».

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN исполнил гимн России в рамках одноименной выставки на ВДНХ.

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