SHAMAN и звезды эстрады исполнили гимн РФ в рамках выставки «Россия»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 171 0

Известные исполнители завершили первый день работы выставки, открывшейся в Москве на ВДНХ.

Фото, видео: Михаил Синицын / ТАСС; 5-tv.ru

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Исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов), Лариса Долина, Юлианна Караулова и Наталья Подольская вместе с детским хором исполнили гимн России на музыкально-мультимедийном шоу «Портал в будущее» в рамках выставки-форума «Россия», открывшейся в Москве на ВДНХ в День народного единства.

Их выступление завершило первый день работы выставки «Россия». Всего она будет открыта для посещения до 12 апреля 2024 года. Все это время вход будет бесплатный.

Там можно будет увидеть сразу все, чем гордится наша большая страна. Например, достижения в науке и технологиях. Также посетители смогут больше узнать о культуре и традициях России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что покажут на выставке «Россия».

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