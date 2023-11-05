Непохожий на себя Иван Краско пришел на прощание с дирижером Темиркановым — видео

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова Эксклюзив 706 0

Непохожий на себя Иван Краско появился на прощании с Темиркановым

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Знаменитый актер всю жизнь дружил с дирижером. Даже тяжелая болезнь не стала препятствием, чтобы проводить товарища в последний путь.

В Санкт-Петербурге продолжается церемония прощания с дирижером, народным артистом СССР Юрием Темиркановым. На похоронах присутствуют друзья, коллеги, близкие и родные Темирканова, среди них актер Иван Краско.

На эксклюзивных кадрах 5-tv.ru видно, что Краско тяжело переживает уход товарища. Глаза народного артиста России полны грусти, к тому же актер выглядит болезненно.

Ивану Краско в сентябре 2023 года исполнилось 93 года. День рождения он отметил дома, до этого он два месяца пролежал в больнице из-за проблем с сердцем.

Как сообщал сегодня, 5 ноября, 5-tv.ru, в Санкт-Петербургской филармонии в 10:45 началось прощание с Юрием Темиркановым. Дирижер скончался на 85-м году жизни. Об этом стало известно 2 ноября. Причину или иные обстоятельства смерти его близкие не раскрывали.

Президент России Владимир Путин ранее выразил слова соболезнования в связи с кончиной Темирканова. Уход дирижера российский лидер назвал невосполнимой потерей, а его личность — великой и неординарной.

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