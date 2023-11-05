Непохожий на себя Иван Краско пришел на прощание с дирижером Темиркановым — видео
Непохожий на себя Иван Краско появился на прощании с Темиркановым
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru
Знаменитый актер всю жизнь дружил с дирижером. Даже тяжелая болезнь не стала препятствием, чтобы проводить товарища в последний путь.
В Санкт-Петербурге продолжается церемония прощания с дирижером, народным артистом СССР Юрием Темиркановым. На похоронах присутствуют друзья, коллеги, близкие и родные Темирканова, среди них актер Иван Краско.
На эксклюзивных кадрах 5-tv.ru видно, что Краско тяжело переживает уход товарища. Глаза народного артиста России полны грусти, к тому же актер выглядит болезненно.
Ивану Краско в сентябре 2023 года исполнилось 93 года. День рождения он отметил дома, до этого он два месяца пролежал в больнице из-за проблем с сердцем.
Как сообщал сегодня, 5 ноября, 5-tv.ru, в Санкт-Петербургской филармонии в 10:45 началось прощание с Юрием Темиркановым. Дирижер скончался на 85-м году жизни. Об этом стало известно 2 ноября. Причину или иные обстоятельства смерти его близкие не раскрывали.
Президент России Владимир Путин ранее выразил слова соболезнования в связи с кончиной Темирканова. Уход дирижера российский лидер назвал невосполнимой потерей, а его личность — великой и неординарной.
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