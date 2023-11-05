В Санкт-Петербургской филармонии началось прощание с Юрием Темиркановым

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 141 0

После панихиды гроб с телом знаменитого дирижера будет захоронен на Комаровском кладбище.

Фото, видео: Ковалев Петр / ТАСС; 5-tv.ru

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В Северной столице началось прощание с народным артистом СССР Юрием Темиркановым. Гроб с телом известного советского и российского дирижера уже привезли в Санкт-Петербургскую филармонию, которой он прослужил значительную часть своей жизни.

Друзья, коллеги, близкие и родные собираются сегодня в Большом зале филармонии, чтобы проститься с Темиркановым. В память о дирижере сегодня на сцену выйдет Академический симфонический оркестр под руководством Владимира Альтшулера, а также «оркестр Темирканова», который ныне покойный дирижер возглавлял с 1988 года.

На кадрах, предоставленных источником 5-tv.ru, видно, что на панихиду стекаются люди. В 10:45 филармония открыла свои двери для всех желающих проводить в последний путь легендарного музыканта.

В здание также заносят много венков. Среди них — от президента РФ Владимира Путина. Глава государства ранее выразил слова соболезнования в связи с кончиной дирижера. Уход Темирканова он назвал невосполнимой потерей, а его личность — великой и неординарной.

Юрий Темирканов ушел из жизни на 85-м году. О потере стало известно 2 ноября. Причину или иные обстоятельства смерти его родные не раскрывали.

Ранее 5-tv.ru писал, что ушел из жизни народный артист РСФСР Владимир Урбанович.

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