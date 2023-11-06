Умер известный искусствовед Аркадий Ипполитов

Ипполитов много лет проработал в Эрмитаже.
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Скончался российский искусствовед Аркадий Ипполитов. Ему было 65 лет. Об этом сообщил архитектор и художник Максим Атаянц в своем Telegram-канале.
Ипполитов родился в 1958 году. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. Много лет проработал в Эрмитаже, увлекался изучением истории итальянской живописи.
За свою карьеру он не раз становился куратором известных выставок классического и современного искусства, проходивших не только в России, но и других городах мира.
Также Ипполитов стал автором более 600 научных и критических публикаций.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов. Выдающегося дирижера похоронили на Комаровском кладбище под Петербургом.
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