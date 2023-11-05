Под несмолкающие аплодисменты: дирижера Темирканова похоронили в Комарово

Выдающийся деятель искусства упокоится на Комаровском кладбище.

Гроб с телом народного артиста СССР Юрия Темирканова вынесли из здания Санкт-Петербургской филармонии. На всем пути — от зала, где прошла панихида, до машины, его провожали громкими несмолкающими аплодисментами и криками «браво». Кадры с место предоставил источник 5-tv.ru.

На записи видно и отчетливо слышно, как сначала отдаленно, а затем все ближе и ближе из коридоров филармонии доносятся хлопки. Рукоплескали Темирканову в последний раз его коллеги, родные и близкие, друзья и почитатели его творчества. На улице при этом также собралось много людей — они подхватили волну аплодисментов.

После тело музыканта доставили на Комаровское кладбище. Известно, что там же захоронены поэтесса Анна Ахматова, композитор Виктор Резников, режиссер Илья Авербах и многие другие выдающиеся деятели культуры.

Гражданская панихида в филармонии, которой долгие годы служил Темирканов, сегодня собрала тысячи людей. К гробу народного артиста выстраивались метровые очереди. Проститься с ним пришли губернатор Северной столицы Александр Беглов, актер Вениамин Смехов, главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев и многие другие.

Президент России Владимир Путин направил траурный венок. Глава государства ранее выразил слова соболезнования в связи с кончиной дирижера. Уход Темирканова он назвал невосполнимой потерей, а его личность — великой и неординарной.

Юрий Темирканов ушел из жизни на 85-м году. О потере стало известно 2 ноября. Причину или иные обстоятельства смерти его родные не раскрывали.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вениамин Смехов горько зарыдал во время прощания с Темиркановым.