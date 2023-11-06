«В советском кино было главное»: Александр Михайлов объяснил успех фильма «Любовь и голуби»

Артист сыграл Василия Кузякина в лирической комедии Владимира Меньшова. В чем феномен популярности картины?

Благодаря съемкам в фильме «Любовь и голуби» актер Александр Михайлов получил известность на всю жизнь. Такое признание народный артист РСФСР сделал в недавнем интервью изданию KP.RU.

При этом, по словам актера, для него большая загадка, почему картина остается столь успешной по сей день. Вероятно, все дело в совокупности факторов. Для фильма написали замечательный сценарий, его снял замечательный режиссер, а сыграли талантливые актеры.

«Видно же, что этот фильм любят искренне, благодарят за него. Иногда даже думаю, что можно мне было и не сниматься в остальных картинах. Одной этой роли было бы достаточно для того, чтобы меня узнавали, принимали с радостью. <…> В советском кино было самое главное — любовь», — отметил артист.

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Михайлов отметил, что прошло уже почти 40 после выхода фильма на экраны, а его до сих пор с удовольствием смотрят и любят.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Александр Михайлов повторил судьбу своих героев из картин «Любовь и голуби» и «Мужики».