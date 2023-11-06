«В советском кино было главное»: Александр Михайлов объяснил успех фильма «Любовь и голуби»

|
Алексей Панков
Алексей Панков 77 0

Актер Алексей Михайлов объяснил успех фильма «Любовь и голуби»

«В советском кино было главное»: Александр Михайлов объяснил успех фильма «Любовь и голуби»

Фото: Кадр из х/ф «Любовь и голуби ». Режиссер: Владимир Меньшов, 1984г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Артист сыграл Василия Кузякина в лирической комедии Владимира Меньшова. В чем феномен популярности картины?

Благодаря съемкам в фильме «Любовь и голуби» актер Александр Михайлов получил известность на всю жизнь. Такое признание народный артист РСФСР сделал в недавнем интервью изданию KP.RU.

При этом, по словам актера, для него большая загадка, почему картина остается столь успешной по сей день. Вероятно, все дело в совокупности факторов. Для фильма написали замечательный сценарий, его снял замечательный режиссер, а сыграли талантливые актеры.

«Видно же, что этот фильм любят искренне, благодарят за него. Иногда даже думаю, что можно мне было и не сниматься в остальных картинах. Одной этой роли было бы достаточно для того, чтобы меня узнавали, принимали с радостью. <…> В советском кино было самое главное — любовь», — отметил артист.

А вы заметили? Какие киноляпы в фильме «Любовь и голуби» не сразу можно увидеть

Михайлов отметил, что прошло уже почти 40 после выхода фильма на экраны, а его до сих пор с удовольствием смотрят и любят.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Александр Михайлов повторил судьбу своих героев из картин «Любовь и голуби» и «Мужики».

+10° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
93.04
-0.13 99.01
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:23
Предсказания Ванги на високосный 2024 год: что ждем мир
5:00
«В советском кино было главное»: Александр Михайлов объяснил успех фильма «Любовь и голуби»
5:00
Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 6 ноября — чудеса и описание
4:41
Боярский снял шляпу: артист появился на прощании с Темиркановым в непривычном образе
4:18
Татьяна Буланова рассказала о встрече со своим двойником в стриптиз-клубе
4:01
«Все время смотрит мое горло»: без кого Григорий Лепс не отправляется на гастроли

Сейчас читают

«Все время смотрит мое горло»: без кого Григорий Лепс не отправляется на гастроли
Израиль сбил ракету Йемена вне атмосферы Земли: начало первой войны в космосе?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 ноября, для всех знаков зодиака
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд