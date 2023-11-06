Эпидемия незаконченных дел: что с этим делать

Как перестать бросать начатое и доводить все до конца?

Люди часто берутся за новые дела, не завершив еще предыдущие. Но как научиться доводить все до конца? Ответ на этот вопрос дала 5-tv.ru психолог Юлия Ковалевская. Также специалист перечислила причины такого поведения.

Феномен незавершенных действий

По словам психолога, первая причина — локус контроля. Это понятие в психологии, характеризующее свойство личности приписывать свои успехи или неудачи только внутренним либо только внешним факторам. То есть, когда мы видим причину происходящего либо во внешней ситуации, либо в себе.

Если человек винит во всем окружающих, обстоятельства, страну, родителей, город и так далее. Это называется экстернальный локус контроля, другими словами инфантильная позиция.

Если же человек видит причину происходящего в себе, он понимает, что, работая над собой, занимаясь собой, он может достичь максимальных результатов — это взрослая позиция, ответственная. Находясь в интернальной позиции, человек быстрее разбирается со своими делами, умеет расставлять приоритеты и не переживает, если что-то не получается.

Как утверждает Ковалевская, 75% людей находятся в основном в экстернальной позиции, инфантильной.

Следующая причина — синдром выученной беспомощности. Человек в данном случае заранее понимает, что не справится. Где-то в глубине души, даже начиная интересные и важные мотивирующие дела, знает, что, скорее всего, с ними не совладает.

Также неумение делегировать может обернуться массой незавершенных дел. Такой человек замыкает все процессы на себе, не умеет отдавать, а берет на себя очень большую ответственность, соответственно, у него банально не хватает времени.

Как решить проблему

В первую очередь специалист посоветовала начать планировать, составить подробный план, в котором нужно отмечать, что вы сделали.

Вместе с тем особенно важно давать себе активное осознанное и позитивное подкрепление.

«Не забывайте себя хвалить. „Я сделал это! Это, значит я могу сделать все остальное!“. Это будет понимать наше подсознание», — объяснила психолог.

Не меньшее значение имеют и маленькие шажочки. Ковалевская рекомендует двигаться маленькими шагами и не забывать себя хвалить.

Вдобавок она также сообщила, что следует снимать важность происходящего и уметь отдавать другим людям.

«Ничего страшного, если за вас сделает это кто-то другой. Да, возможно, он сделает не так хорошо, но этот человек освободит время для более важных вещей, и вы сможете их все-таки сделать», — отметила специалист.

Также она обратила внимание на то, что сегодня очень многие стремятся сделать все и сразу. Ковалевская по поводу этого дала важный совет.

«Не забывайте жить. Жизнь состоит не только из суперважных дел. Выдыхаем. Живем», — подытожила она.

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