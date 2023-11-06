По приглашению Токаева: когда Казахстан готовится принять Путина с визитом

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28 0

Пресс-служба Токаева: Путин приедет в Казахстан с визитом 9 ноября

По приглашению Токаева: когда Казахстан готовится принять Путина с визитом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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У лидеров запланированы переговоры и совместное участие в форуме.

Президента РФ Владимира Путин ждут в Казахстане с визитом в ноябре. В пресс-службе главы республики Касым-Жомарт Токаева сообщили, что российский лидер прибудет в Астану уже на этой неделе.

«По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 9 ноября 2023 года с официальным визитом Астану посетит президент Российской Федерации Владимир Путин», — пишет пресс-служба главы Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

Ожидается, что президенты проведут переговоры. Их главные темы — развитие стратегического партнерства и другие актуальные вопросы двусторонних отношений.

Также Путин и Токаев примут участие в XIX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Съезд будет проходить в Костанае, однако, предварительно, лидеры двух стран будут участвовать в мероприятиях дистанционно с помощью видеоконференцсвязи.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле назвали условия для встречи Путина и Байдена.

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