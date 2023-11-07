Прогноз из легких: приступ астмы можно предупредить нехитрым способом

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 17 0

В РФ создали метод прогноза по генам приступов астмы во влажную погоду

Прогноз из легких: приступ астмы можно предупредить нехитрым способом

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago

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Российские ученые разработали специальный метод.

Российские ученые придумали способ прогнозирования рисков обострения бронхиальной астмы в сезон с повышенной влажностью воздуха. Об этом передает Газета.ру со ссылкой на Минопросвещения России.

Уточняется, что новый помощник в медицине открыт представителями Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания из Благовещенска.

«Нами было установлено, что в период с теплой и влажной погодой — особенно когда влажность превышает 50% — у больных снижается контроль над заболеванием, ухудшается функция внешнего дыхания, появляется более выраженная лабильность бронхов, наблюдаемая при специальном обследовании у пульмонолога. Для предотвращения таких негативных явлений был разработан способ прогнозирования снижения контроля бронхиальной астмы в этот период», — рассказал изданию старший научный сотрудник лаборатории профилактики неспецифических заболеваний легких Денис Наумов.

Как объяснил он, специалисты выявляют один из вариантов двух генов AQP5 и TRPV4, учитывают данные обычной спирометрии (исследование воздушного потока, позволяющее оценить функцию внешнего дыхания) и устанавливают исходный уровень контроля бронхиальной астмы по специальному вопроснику.

Разработка позволит оптимизировать проводимые профилактику, фармакотерапию и улучшить качество жизни больных бронхиальной астмой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи нашли несколько способов борьбы с аллергией.

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