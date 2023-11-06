Чем закончился сериал «Санта-Барбара»: ответы на самые волнующие вопросы

Даже если вы не смотрели мыльную оперу «Санта-Барбара», то наверняка название легендарного сериала у вас на слуху. Российские телезрители начали смотреть его в 1992 году. А через шесть лет популярность сериала в нашей стране начала угасать.

Серии начали показывать утром, что значительно затруднило его просмотр. И большая часть аудитории просто перестала смотреть.

Позднее многие вспоминали о персонажах американского городка и интересовались, чем же у них все закончилось. StarHit.ru рассказал о популярных волнующих темах и дал на них долгожданные ответы.

Иден Кэпвелл и Круз Кастильо

Кадр из сериала «Санта-Барбара», 1984 г.

Больше всего зрителей волновал вопрос отношений Иден Кэпвелл и Круза Кастильо. По сюжету главная пара мыльной оперы преодолела множество кризисов в отношениях. В итоге пара рассталась из-за болезни Иден. У нее был диагноз — раздвоение личности.

При последнем приступе она чуть не убила Софию. После этого Иден покинула город, оставив Крузу письмо с просьбой не искать ее и просто забыть.

Поначалу он не мог смириться с расставанием, но вскоре нашел утешение в романе с родственницей бывшей жены Келли. Но данная история оказалась кратковременной, так как по замыслу создателей саги, Круз ставит точку на их романе, взяв на себя вину за убийство, к которому не причастен. Тем не менее он избегает тюрьмы, сбежав в Мексику. Келли же в скором времени вступила в отношения с полицейским Коннором Маккейбу.

Джулия Уэйнрайт и Мейсон Кепвелл

Кадр из сериала «Санта-Барбара», 1984 г.

В заключительном сезоне сценаристы поставили в истории этих героев красивое многоточие. Пара сыграла свадьбу и мечтала стать родителями. Долго у них не получалось зачать малыша, так и не дождавшись, они удочерили малышку по имени Грейси. Вскоре судьба преподнесла им главный подарок, женщина узнала, что беременна.

СиСи Кэпвелл

Кадр из сериала «Санта-Барбара», 1984 г.

После длительных душевных терзаний СиСи Кэпвелл также делает важный шаг. Он делает предложение Сантане Андраде, которая забеременела от него. Но к сожалению, все завершилось выкидышем, после которого она собрала чемоданы и уехала из города. Долго переживать СиСи не стал, в конце концов он вновь сошелся со второй женой Софией.

Ранее 5-tv.ru сообщил о смерти Моргана Мэлоуна из «Санта-Барбары».