Чем закончился сериал «Санта-Барбара»: ответы на самые волнующие вопросы

Что стало с главной парой легендарной саги Иден Кэпвелл и Крузом Кастильо?
Фото: Кадр из сериала «Санта-Барбара», 1984 г.
Даже если вы не смотрели мыльную оперу «Санта-Барбара», то наверняка название легендарного сериала у вас на слуху. Российские телезрители начали смотреть его в 1992 году. А через шесть лет популярность сериала в нашей стране начала угасать.
Серии начали показывать утром, что значительно затруднило его просмотр. И большая часть аудитории просто перестала смотреть.
Позднее многие вспоминали о персонажах американского городка и интересовались, чем же у них все закончилось. StarHit.ru рассказал о популярных волнующих темах и дал на них долгожданные ответы.
Иден Кэпвелл и Круз Кастильо
Больше всего зрителей волновал вопрос отношений Иден Кэпвелл и Круза Кастильо. По сюжету главная пара мыльной оперы преодолела множество кризисов в отношениях. В итоге пара рассталась из-за болезни Иден. У нее был диагноз — раздвоение личности.
При последнем приступе она чуть не убила Софию. После этого Иден покинула город, оставив Крузу письмо с просьбой не искать ее и просто забыть.
Поначалу он не мог смириться с расставанием, но вскоре нашел утешение в романе с родственницей бывшей жены Келли. Но данная история оказалась кратковременной, так как по замыслу создателей саги, Круз ставит точку на их романе, взяв на себя вину за убийство, к которому не причастен. Тем не менее он избегает тюрьмы, сбежав в Мексику. Келли же в скором времени вступила в отношения с полицейским Коннором Маккейбу.
Джулия Уэйнрайт и Мейсон Кепвелл
В заключительном сезоне сценаристы поставили в истории этих героев красивое многоточие. Пара сыграла свадьбу и мечтала стать родителями. Долго у них не получалось зачать малыша, так и не дождавшись, они удочерили малышку по имени Грейси. Вскоре судьба преподнесла им главный подарок, женщина узнала, что беременна.
СиСи Кэпвелл
После длительных душевных терзаний СиСи Кэпвелл также делает важный шаг. Он делает предложение Сантане Андраде, которая забеременела от него. Но к сожалению, все завершилось выкидышем, после которого она собрала чемоданы и уехала из города. Долго переживать СиСи не стал, в конце концов он вновь сошелся со второй женой Софией.
Ранее 5-tv.ru сообщил о смерти Моргана Мэлоуна из «Санта-Барбары».
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