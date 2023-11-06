Сбежавших из детского дома в Красноярском крае подростков нашли в Хакасии

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 12 0

Поисками детей, покинувших госучреждение, занимались сотрудники полиции и волонтеры.

Сбежавших из детского дома в Красноярском крае подростков нашли в Хакасии

Фото: www.globallookpress.com / Wolfram Steinberg

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Полицейские нашли подростков, которые сбежали из детского дома в Красноярском крае. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, двое парней и две девушки в ближайшее время вернутся в госучреждение.

Подростки от 15 до 17 лет исчезли из детдома в Шушенском в ночь на 6 ноября, в понедельник. Четырех воспитанников интерната нашли полицейские Хакассии в Абакане, который находится в 80 километрах от поселка, где расположено учреждение.

«В ближайшее время сотрудники полиции Красноярского края доставят их в Шушенское», — говорится в сообщении краевого УМВД.

Стоит отметить, что из детского дома сбежали шесть подростков, но двоих правоохранители смогли поймать по горячим следам еще утром.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Красноярске нашли пропавшего 13-летнего подростка. Где был мальчик несколько дней?

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