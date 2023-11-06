Что с тобой произошло? В Красноярске нашли пропавшего 13-летнего подростка

Мальчик ушел из детдома в последний день октября и с тех пор на пороге не появлялся.

История с пропажей тринадцатилетнего воспитанника детского дома в Красноярске подошла к концу. Сотрудники правоохранительных органов отыскали беглеца. Как сообщает источник 5-tv.ru, ребенок жив и готовится вернуться под опеку воспитателей.

Первые тревожные известия о пропаже мальчика появились в минувшую субботу. Волонтерам и полицейским ошарашенные случившимся друзья и сотрудники детдома рассказывали, что ребенок пообещал пойти погулять, но в свою комнату так и не вернулся. С собой ребенок прихватил самокат, а вот мобильного телефона для связи у него не было.

Теперь же стало известно, что беглец найден целым и невредимым. О мотивах его поступка стражи правопорядка пообещали уточнить позже.

«Парня нашли. Он действительно ушел гулять», — сообщает источник.

До этого полицейские прочесали все местные заброшки и подъезды в надежде отыскать мальчика. Допросу подверглись сотни владельцев компьютерных клубов, свои показания дали друзья и знакомые. Главной приметой ребенка называли шрам над левой бровью.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о пропаже 13-летнего красноярца.