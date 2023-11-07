Трезвый образ жизни обернулся для звезды неожиданными последствиями.

Певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, «страдает» от последствий здорового образа жизни. Отказалась от алкоголя и как в том мультфильме про Дядю Федора — то лапы ломит, то хвост отваливается… В случае артистки — то кашель без причины, то боли в спине, да еще и цифры на весах совсем перестали радовать. В общем, пока радостей трезвости звезда не ощущает, а концерты тем временем идут один за другим, усталость копится. В личном блоге артистка жалуется. Подумывает даже о возвращении в большой спорт алкоголизма.

Решение порвать с выпивкой пришло к Славе после нескольких публичных выступлений в тех же соцсетях подшофе. Разгоряченная певица и так не сдерживается в крепких выражениях, а после возлияний и вовсе теряет контроль — и это признает сама. Посмотрев на себя со стороны, она утвердилась в желании протрезветь. Вести себя приличнее получается, а вот справляться с ежедневным грузом задач стало труднее. Селебрити признается, что чувствует себя совершенно разбитой.

«Как бросишь пить — весь организм к чертовой матери полетел. Спина болит, грудь болит, все болит, кашель какой-то не проходит, потолстела на шесть-семь килограммов, уже все платья (малы), молнии перешила… А когда пью, то ерунду начинаю нести, вы сами видели. Вот и что делать? Либо быть здоровой, но говорить *****, либо быть жирной и больной, но адекватной, не пить?.. Все-таки надо вернуться в алкоголизм! Прости, господи, шучу!» — смеется Слав.

Исполнительница призналась, что пытается найти золотую середину. Понемногу горячительного она себе все же позволяет, но от плохого самочувствия это не спасает. Что это — синдром отмены или неизбежные последствия бесшабашной юности — разбираться лучше врачам. Минздрав тем временем не устает предупреждать: вредные привычки и всяческие злоупотребления негативно сказываются на здоровье, и к трезвости нужно стремиться как к норме жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как продвигаются разбирательства между Славой и пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Певица, ее коллега Любовь Успенская, а также десятки непубличных женщин требуют с доктора деньги за некачественно выполненную работу. Адвокат этой коалиции Елена Сенина прокомментировала актуальное положение дел.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ