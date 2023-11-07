Площадь пожара в ТЦ Улан-Удэ выросла до 22 тысяч «квадратов»

В комплексе располагается множество магазинов.

Гигантское пламя озарило небо над Улан-Удэ. В городе произошел крупный пожар в торговом центре, в здании обрушилась кровля. По словам очевидцев, внутри все было объято пламенем. Были слышны звуки, похожие на взрывы газовых баллонов.

В комплексе располагалось множество магазинов — от мебели до электроники. А также автомойка, сауна, школа танцев и другие учреждения. Огнем объята гигантская площадь в 22 тысячи квадратных метров. На месте работают десятки спасателей. Пожарные задействовали автокран. Поблизости перекрыты несколько улиц. Остановлено движение трамваев. Водители встали в огромной пробке.

Пожар начался, когда внутри почти никого не было. Шесть человек смогли выбраться из горящего здания самостоятельно. Предварительно, никто не пострадал. Расследованием причин ЧП занимается прокуратура. Рассматриваются две версии — техническая неисправность и поджог.

Известно, что огнеборцам уже удалось локализовать возгорание.