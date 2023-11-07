Губернатор Севастополя сообщил о падении на частный дом обломков сбитого БПЛА
На месте инцидента работают оперативные службы.
Фото: SOPA Images / ТАСС
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обломки одного из сбитых украинских беспилотников упали на крышу частного дома в селе Андреевка. Из-за этого началось небольшое возгорание, но было оперативно ликвидировано.
На месте инцидента работают оперативные службы. Как указал губернатор, пострадавших нет.
Утром 7 ноября средства ПВО сбили над акваторией Черного моря в районе Севастополя пять украинских беспилотников.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ночью 29 октября средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотных беспилотников, все они были самолетного типа.
- 7 нояб
- Губернатор Севастополя сообщил о пяти сбитых БПЛА над акваторией Черного моря
- 5 нояб
- Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью
- 4 нояб
- Украинские дроны попытались атаковать ночью два российских региона
- 3 нояб
- МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотника на Белгородскую область
- 3 нояб
- МО РФ: пресечена атака беспилотника на Белгородскую область
- 1 нояб
- МО РФ: два беспилотника пытались атаковать Курскую область
- 31 окт
- Над Белгородской областью уничтожен беспилотник
- 30 окт
- В Севастополе применили ПВО для отражения атаки дронов
- 29 окт
- Над Крымом уничтожено 36 украинских дронов
- 29 окт
- В МАГАТЭ отреагировали на атаку украинских дронов на Курскую АЭС: что с уровнем радиации
Читайте также
93%
-0.13 99.01
0.01
Нашли ошибку?