Губернатор Севастополя сообщил о падении на частный дом обломков сбитого БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обломки одного из сбитых украинских беспилотников упали на крышу частного дома в селе Андреевка. Из-за этого началось небольшое возгорание, но было оперативно ликвидировано.

На месте инцидента работают оперативные службы. Как указал губернатор, пострадавших нет.

Утром 7 ноября средства ПВО сбили над акваторией Черного моря в районе Севастополя пять украинских беспилотников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ночью 29 октября средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотных беспилотников, все они были самолетного типа.