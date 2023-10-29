Над Крымом уничтожено 36 украинских дронов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 12 0

Силы противовоздушной обороны успешно справились с задачей.

Над Крымом уничтожено 36 украинских дронов

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Ночью 29 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), все они были самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Попытка киевского режима устроить серию террористических актов успешно пресечена. Сообщается, что все 36 дронов удалось уничтожить над северо-западной частью полуострова Крым и над акваторией Черного моря.

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