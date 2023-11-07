Четверо детей пострадали в жестком ДТП в Татарстане

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Предварительно, авария случилась по вине одного из водителей.

Четверо детей пострадали в жестком ДТП в Татарстане

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Страшная авария в Татарстане — на трассе под Нижнекамском лоб в лоб столкнулись две «Лады». Момент аварии снял видеорегистратор.

Предварительно, ДТП произошло по вине одного из водителей. Машина выехала на встречную полосу, где на огромной скорости врезалась в другую.

От удара та слетела в кювет и перевернулась. Пострадали семь человек — среди них четверо детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автокатастрофа с участием лесовоза и маршрутного автобуса произошла в Чувашии. Авария случилась возле села Алтышево Алатырского округа.

По трассе ехал трактор с прицепом, полным бревен, за ним следовал пассажирский автобус. По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции 40-летним водителем автобуса ПАЗ.

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