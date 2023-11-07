Остервенелый страус-беглец поднял на уши весь зоопарк и полицию

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Огромная птица совершила «преступление» и чуть не поплатилась жизнью.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marcus Brandt; 5-tv.ru

Дерзкий побег из зоопарка в Китае совершил страус. Огромная птица выбралась из заточения и понеслась вдоль трассы с очень интенсивным движением. А когда за страусом организовали погоню — он сумел оторваться от преследователей в плотном потоке машин.

Беглеца все же настигли, правда, полицейский совершил очень рискованный маневр. Врезался на мотоцикле прямо в страуса и только так сумел остановить его. Птица хоть и повалилась на землю, но серьезных травм не получила.

После интенсивного забега страус теперь приходит в себя в родном вольере.

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