Одна сатана: на ком женаты SHAMAN, Петров и Безруков

Как гласит народная мудрость — за спиной каждого великого мужчины стоит не менее великая женщина. Это правило не обошло стороной и звезд российского шоу-бизнеса — KP.RU рассказывает о спутницах знаменитостей.

SHAMAN

Один из самых популярных отечественных музыкантов Ярослав Дронов, более известный под сценическим именем SHAMAN, на протяжении всего своего творческого пути мог рассчитывать на помощь и поддержку жены. Артист, который сегодня собирает стадионы и выступает на Красной площади вместе с президентом, связал себя узами брака еще шесть лет назад, задолго до прихода популярности.

Его спутницей жизни стала Елена Мартынова, которая на 14 лет старше Ярослава. Супруга не отстает от мужа в карьерном плане — она является топ-менеджером одного из мобильных операторов. Сам SHAMAN рассказывал, как познакомился с будущей женой.

«Я выступал на одном из мероприятий. После она нашла мой телефон, позвонила и предложила обсудить дату какого-то концерта: магию ее голоса я сразу не понял и передал трубку концертному директору. Через какое-то время увидел ее письмо, в котором она сообщала, что ей надо было прямо сказать, что очень хотелось познакомиться. Мы встретились — понравились друг другу. Ну и пошло, поехало…», — говорит он.

На протяжении всего непростого пути через тернии к звездам Мартынова находилась рядом с артистом. Даже в моменты, когда все вокруг не верили в успех мужа, верная спутница не отворачивалась от любимого. Этой осенью, согласно опросу ВЦИОМ, SHAMAN стал лучшим певцом 2023 года.

Исполнитель SHAMAN с супругой Еленой. Instagram* / e.a.martynova

Александр Петров

Свадьба актера Петрова стала настоящей неожиданностью для всех. В сентябре 2023-го он внезапно заявил о том, что наконец-то женился.

Его избранницей стала Виктория Антонова, которая младше актера на 12 лет. По словам Петрова, он влюбился с первого взгляда, а поэтому всего через два месяца после знакомства повел девушку в ЗАГС.

«Мы познакомились случайно. 10 сентября поженились: просто сидели, говорили и поехали в загс. Когда она — понимаешь в секунду. Она лучшее что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Мы познакомились случайно на улице. И через несколько встреч просто поженились», — рассказывает актер.

Виктория лишь недавно окончила ВУЗ, а место работы девушки пара скрывает. Сейчас она вместе с мужем отдыхает на Мальдивах, а позже пара намерена сыграть пышную свадьбу, не ограничиваясь церемонией двухмесячной давности.

Актер Александр Петров с женой Викторией. Instagram* / actorsashapetrov

Сергей Безруков

Один из главных отечественных актеров Сергей Безруков нередко появляется в картинах своей супруги Анны Матисон. Худрук Московского губернского театра и девушка-режиссер встретились восемь лет назад на съемочной площадке проекта «Млечный путь», на главную роль в котором согласился Безруков. Актриса Марина Александрова рассказывала, что искра между влюбленными была заметна даже со стороны.

«Мне больше было видно по Ане, потому что женщина женщину лучше поймет. Чувствовалась их симпатия и то, как Сергей внимателен к ее словам и смотрит на нее с восхищением», — отмечала артистка.

Матисон родила актеру троих детей, сделав его абсолютно счастливым, о чем тот сам неоднократно говорил. Жизнь Безрукова как будто разделилась на «до» и «после» встречи с супругой.

Сергей Безруков и Анна Матисон. © РИА Новости / Евгения Новоженина

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