Женщины Прилучного: почему актер женился на Зепюр Брутян, а не на Мирославе Карпович

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Алексей Панков
Алексей Панков 18 0

Прилучный сделал выбор в пользу Брутян вместо Карпович

Женщины Прилучного: почему актер женился на Зепюр Брутян, а не на Мирославе Карпович

Фото: Instagram* / m1r0slava_karpovich

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Артист состоит в браке уже почти полтора года.

Павел Прилучный в одном из интервью рассказывал, что вообще не планировал жениться. Однако встреча с Зепюр Брутян заставила звезду «Мажора» пересмотреть свои взгляды на жизнь, передает издание StarHit.ru.

При этом до встречи с ней Прилучного регулярно видели в компании звезды «Папиных дочек» Мирославы Карпович. Все решили, что артисты закрутили роман. Но никто из них так официально и не подтвердил, что они состояли в отношениях. Зато намеков на то, что они пара, было много.

«Мира — замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, она мне очень помогла в свое время. На тот момент мы были нужны друг другу. Но мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой», — рассказывал артист.

Прилучный и Брутян сыграли свадьбу летом 2022 года. В этом году у пары родился сын.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, сможет ли Муцениеце «выбить» из Прилучного большие алименты. Актриса может получать по 4,5 миллиона ежемесячно.

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