Третья грудь или хвост: почему молодежи часто отказывают в пластике

В практике врачей встречаются весьма нестандартные запросы.

Среди многих людей востребованы услуги пластического хирурга. Но все ли обратившиеся к специалисту получают помощь, почему некоторым людям, особенно молодого возраста, отказывают в проведении операции. Пластический хирург, профессор, доктор медицинских наук Тигран Алексанян dni.ru объяснил, почему так происходит.

Странный запрос от пациента

Молодежь сейчас сильно зависит от модных трендов. Часто к пластическому хирургу обращаются молодые девушки с просьбой сделать, так называемый, «инстанос» — тонкий, короткий с вздернутым курносым кончиком.

Такая форма набрала популярность из-за активного использования социальных сетей, в кадре он выглядит достаточно хорошо, так как фронтальная камера искажает лицо, а аккуратная форма носа смотрится красиво. Но в жизни такой нос выглядит нелепо.

По словам врача, в ринопластике нужен индивидуальный подход, потому что берется за основу индивидуальная анатомия лица, а иначе получится диспропорциональное лицо, которое испортит внешность. Вместе с тем, как поделился специалист, бывают еще более странные просьбы, например, некоторые хотели пришить хвостик или третью грудь. Конечно, в таком случае любой добросовестный врач ответит отказом.

Нереалистичные ожидания пациента

Одна из самых основных причин отказа — нереалистичные ожидания клиента. Пластическая хирургия способна улучшить внешность, но она не в силах сделать неузнаваемым.

«Внешность, лицо и кожа пациента — это не пластилин, пластический хирург не может, как скульптор, слепить все, что угодно. Его задача — работа с имеющимся лицом, его анатомическими особенностями и имеющимися недостатками (рубцы, шрамы)», — отметил Алексанян.

При этом он добавил, что врач должен объяснить клиенту, чего он может ожидать от операции, и убедиться, что человек адекватно оценивает будущий результат. При возникновении недопонимания врач может отказать человеку в пластике.

Противопоказания по состоянию здоровья

Ненадлежащие показатели состояния здоровья — также повод для отказа в пластической операции. В числе противопоказаний курение, избыточный вес, хронические недуги, в частности, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни щитовидной железы, психические проблемы.

На основании итогов полноценного обследования хирург примет решение о проведении операции.

Отсутствие контакта между врачом и пациентом

Врач и пациент должны наладить доверительные отношения и взаимопонимание. Если человек, желающий перемен во внешности, не доверяет специалисту или не понимает его рекомендаций, отказывается соблюдать их, то также последует отказ.

Ранее 5-tv.ru писал, что резко похудевшую Кайли Дженнер заподозрили в пластической операции.