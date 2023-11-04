Резко похудевшую Кайли Дженнер заподозрили в пластической операции

На днях американская модель Кайли Дженнер посетила церемонию вручения наград, которую организовала деловая газета The Wall Street Journal. Публика была шокирована резкими изменениями во внешности представительницы клана Кардашьян. Кайли Дженнер очень сильно похудела.

Своим новым обликом модель спровоцировала слухи о том, что она сделала пластическую операцию. Об этом сообщило издание The Sun.

Также среди фанатов такое мнение распространилось после того, как в сети появились фотографии модели с мероприятия. На церемонию Дженнер надела облегающий кожаный топ и свободную юбку. Но, в особенности, выделялись прямая осанка модели и идеально плоский живот.

А вот ягодицы Кайли остались прежними. Это и удивило общественность. На взгляд фанатов, такое могло произойти только после липосакции талии и живота.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на руке влюбленной Кайли Дженнер появилось помолвочное кольцо.