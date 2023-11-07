ОСАГО могут исключить из обязательных документов при регистрации авто

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 9 0

Госдума приняла в I чтении проект об исключении ОСАГО из обязательных документов

ОСАГО могут исключить из обязательных документов при регистрации авто

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Какие еще изменения ждут автолюбителей?

Госдума в I чтении приняла законопроект, который позволит исключить полис ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации автомобиля. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Автором проекта стал глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Он предложил исключить ОСАГО из перечня документов, которые нужны для смены владельца транспортного средства. Законопроект также предусматривает внесение поправок в законы об ОСАГО и о безопасности дорожного движения, которые исключат обязанность заключения договора ОСАГО до регистрационных действий.

Ожидается, что инициатива также позволит прекращение регистрации похищенного или находящегося в розыске автомобиля по заявлению его законного владельца.

Кроме прочего, нововведением может стать и обязательный осмотр авто, учет которого ранее был прекращен, если владелец подал заявление на его возобновление.

В пояснительных записках отмечается, что согласно действующему законодательству, прекращение госучета проданного авто может быть осуществлено его экс-владельцем через десять дней после реализации продажи.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России предложили сделать гибридным ОСАГО для такси. Водители смогут самостоятельно подключать специальный полис на время, когда они выполняют заказ, и выключать его после окончания поездки. Такая практика уже распространена в США, Канаде, Индии и Малайзии.

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