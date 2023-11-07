Звезда «Форсажа» и «Мстителей» погиб со своими детьми в чудовищном ДТП

Одному из погибших наследников актера был всего месяц.

Американский актер и каскадер, известный по участию в саге «Форсаж», насмерть разбился в чудовищной аварии. Об этом сообщает телеканал WSB.

Известно, что 41-летний Тарайя Рамсесс попал в ДТП в Атланте. По предварительной информации, его автомобиль врезался в тягач с прицепом, который остановился из-за поломки.

Вместе с звездой «Форсажа» в этой аварии погибли его дети: 13-летняя дочь Сандари и месячная дочь Фугибо скончались на месте. Еще двоих детей трех и десяти лет от удара выбросило из машины, один из них сейчас находится в больнице.

Тарайя Рамсесс участвовал как каскадер во множестве проектов, таких как пятый и шестой «Форсаж», «Ходячие мертвецы», «Голодные игры», «Константин», «Черная пантера», «Мстители». За свою деятельность он удостоился 94 наград и считался одним из самых успешных касадеров.

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