Мистическое совпадение: кто из звезд предсказал свою смерть
Многие прославленные актеры, музыканты по странному стечению обстоятельств смогли предугадать свое несчастное будущее.
Фото: www.globallookpress.com / Offspring Entertainment
Многие знаменитости удивляли коллег и близких мрачными мыслями о своей судьбе. Как оказалось, все они так или иначе чувствовали свой «последний день», а некоторые даже называли точный возраст, в котором уйдут из жизни.
Кто из звезд предсказал свою смерть незадолго до нее, вспомнил Пятый канал.
Мэттью Перри
Мэттью Перри.
Подробности внезапной гибели звезды Голливуда Мэттью Перри повергли поклонников в шок. За несколько дней до внезапной смерти Перри разместил пророческий пост в соцсетях, подкрепленный снимком из джакузи, и загадочной подписью.
«Так плещется теплая вода. Я Мэттман», — подписал снимок актер, а уже спустя неделю его нашли мертвым в том злополучном джакузи.
Знаменитость ранее говорил, что не боится собственной кончины и внутренне к ней готов. Также его герой Чендлер из культового сериала «Друзья» сказал в одной из серий, что из всей шестерки умрет первым. Мэттью Перри не стало 28 октября 2023-го в 54-летнем возрасте.
Вячеслав Гришечкин
Вячеслав Гришечкин.
Актер Вячеслав Гришечкин ушел из жизни в 61-летнем возрасте в сентябре 2023-го. В последнем своем кинопроекте звезда сериала «Солдаты» буквально предсказал свою смерть. В фильме «Дурдом» он сыграл умирающего ветерана.
В кадре Гришечкин готовит близкому человеку прощальное письмо, уже зная, что они больше не встретятся. Позднее персонаж умрет в больнице: такая же участь постигла и самого артиста.
Дмитрий Свиргунов
Дмитрий Свиргунов.
Покойный солист группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов за шесть лет до трагедии мистически предсказал свою смерть. Слова из песни Volga, изданной группой в 2017-м, стали пророческими для знаменитости.
«С тобой иду по дну, в плену весенних губ я утону… Холодными руками до солнца я дотянусь. Мой компас — течение воды», — такие слова есть в композиции.
35-летний артист погиб во время празднования своего дня рождения в Ярославской области на берегу Волги в ночь с 19 на 20 марта 2023-го. Музыкант и его друзья в нетрезвом виде вышли на лед, и он не выдержал. Из компании никто не выжил, кроме одной девушки.
Юрий Шатунов
Юрий Шатунов.
Исполнитель таких хитов, как «Белые розы», «Седая ночь», яркая звезда российской эстрады Юрий Шатунов незадолго до своей смерти выиграл в суде против продюсера Андрея Разина по вопросу авторских прав. После судебных разбирательств певец назвал попытки противника отнять у него композиции «Ласкового мая» предсмертными судорогами. Как оказалось, слова поп-звезды стали пророчеством его собственной кончины.
Юрия Шатунова не стало в ночь на 23 июня 2022-го. Причиной его смерти стал обширный инфаркт. Он умер в возрасте 48 лет.
Игорь Тальков
Игорь Тальков.
Советский рок-музыкант Игорь Тальков предсказал обстоятельства своей смерти еще в 1983-м. По пути на гастроли самолет попал в зону сильной турбулентности. Испугавшихся коллег артист успокоил, сказав, что самолет с ним не разобьется, потому что ему предначертано погибнуть при большом стечении народа, и убийцу не найдут.
Так и случилось: 34-летнего Талькова через восемь лет в 1991-м застрелили во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Никто до сих пор не ответил за убийство знаменитости, орудие преступления так же не найдено.
Андрей Миронов
Андрей Миронов.
Актеру, народному артисту РСФСР Андрею Миронову будущее раскрыла цыганка. Она предсказала ему, что в скором времени его настигнут болезни и он рано умрет. После смерти своего коллеги по цеху Анатолия Папанова в 1987-м Миронов сказал, что он «будет следующим».
Исполнитель «бриллиантовых» ролей скончался в том же году, в 46 лет. Миронов внезапно упал на сцене рижского театра незадолго до завершения представления. Его в экстренном порядке госпитализировали, врачи два дня боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. Причиной смерти эксперты назвали кровоизлияние в мозг.
Василий Шукшин
Василий Шукшин.
Известный советский литературный деятель и актер, режиссер Василий Шукшин за несколько дней до своей гибели встретился с близким другом, актером Георгием Бурковым. В ожидании встречи Василий Макарович взял пустую папирусную коробку и принялся на ней рисовать. Комментируя товарищу свое творчество, Шукшин сказал: «Да так… Дождь, горы, облака. В общем, похороны». Знаменитость словно уже знал о грядущей кончине.
Он умер 2 октября 1974-го в 45 лет на съемках фильма «Они сражались за Родину». Причина смерти — инфаркт миокарда.
Виктор Чистяков
Виктор Чистяков.
Звезда отечественного кино, пародист Виктор Чистяков за несколько дней до своей гибели начал носить рубашку в черном цвете, будто осознавая приближение смерти. На все вопросы окружающих он просил не приставать и говорил, что у него траур.
Он погиб 18 мая 1972-го в авиакатастрофе. В тот день 28-летний артист проспал, прибыл в аэропорт, когда самолет уже должен был взлететь. Однако рейс задержали. Через час с небольшим после взлета лайнер рухнул на землю вблизи Харькова. Никто из пассажиров не выжил.
Леонид Быков
Леонид Быков.
Когда снимался фильм «Аты-баты, шли солдаты», актер и кинорежиссер Леонид Быков подготовил странное завещание, в котором перечислил указания по поводу его похорон. Артист попросил проводить его по-простому, «без цирка».
Через некоторое время после этого, 11 апреля 1979-го, Быков погиб в ДТП на обратном пути с дачи. Его машина столкнулась со встречным авто при обгоне. Знаменитости было 50 лет.
Олег Даль
Олег Даль.
Один из самых выдающихся артистов советского кино Олег Даль на похоронах своего товарища и коллеги, легенды авторской музыки, актера Владимира Высоцкого летом 1980-го заявил, что следующим суждено уйти ему.
Через семь месяцев 39-летний Даль скончался от сердечного приступа. Оказалось, что за несколько дней до смерти актер говорил режиссеру Евгению Татарскому, что ему снился и звал к себе Высоцкий.
Децл
Децл.
Рэп-звезда Кирилл Толмацкий (Децл) скончался в Ижевске в ночь на 3 февраля 2019-го от острой сердечной недостаточности.
Уже после смерти знаменитости поклонники вспомнили его интервью одному из воронежских изданий в 2015-м. В нем Децл шутя высказался, что желает инсценировать свою смерть в 35 лет и переехать на остров. Он умер именно в этом возрасте.
Михаил Горшенев
Михаил Горшенев.
Основатель рок-коллектива «Король и шут» Михаил Горшенев скончался в июле 2013-го, за месяц до своего 40-летия от остановки сердца.
По словам друзей, знаменитость не раз говорил, что не доживет до сорока, а в одном из интервью сказал, что уйдет, когда «не успеет всем надоесть».
Алина Багирова
Алина Багирова.
Художница и фотограф Алина Багирова погибла в Таиланде 27 сентября 2021-го, предсказав свою смерть в последней публикации в своем микроблоге.
«Сон — это нежная смерть», — подписала пост она.
После этого случилась трагедия. Багирова попала в смертельную аварию во время езды на мотоцикле.
Артур Диланян
Артур Диланян.
Киноактер Артур Диланян скончался 29 августа 2021-го театре от острой сердечной недостаточности. Последние фразы, произнесенные знаменитостью перед этим, стали пророческими.
На 22-й минуте спектакля «Кубик Рубика или геометрия любви» 59-летний актер прочитал строки в рамках своей роли: «Прощай, мой народ. Прощайте, друзья…». Диланяну стало плохо прямо во время выступления. Врачам скорой помощи спасти его не удалось.
Джон Леннон
Джон Леннон.
Британский рок-музыкант Джон Леннон незадолго до смерти во время путешествия на яхте попал в продолжительный и сильный шторм. Основная часть экипажа погибла от истощения и морской болезни, Леннон смог выжить. После произошедшего он сочинил трек Borrowed Time («Одолженное время») со словами: «Жизнь в одолженном времени без мысли на завтра».
Всего через шесть месяцев, 8 декабря 1980-го, основатель группы The Beatles был застрелен во дворе своего дома в Нью-Йорке фанатом Марком Чепменом. По словам экс-пресс-секретаря The Beatles Фрида Келли, Леннон не видел себя после сорокалетия — именно в этом возрасте его убили.
Тупак Шакур
Тупак Шакур.
Легендарного рэпера Тупака Шакура осенью 1996-го неизвестные расстреляли в машине в Лас-Вегасе. За два года до трагедии рэп-звезда в одном из интервью говорил, что через 15 лет в лучшем случае окажется на кладбище, а в худшем станет прахом, «который выкурят его лучшие друзья».
После смерти тело Шакура кремировали, часть праха, по словам участников группы Outlawz, была смешана с марихуаной и выкурена. Однако друзья знаменитости эту информацию опровергают.
Джим Моррисон
Джим Моррисон.
Солист группы The Doors Джим Моррисон, обсуждая с коллегами смерть гитариста Джими Хендрикса и рок-певицы Дженис Джоплин, сказал: «Возможно, вы пьете с „номером три“». При этом артист имел ввиду называемый «Клуб 27» — список музыкантов, которые покинули этот мир в указанном возрасте.
Так и случилось: 27-летний Моррисон скончался 3 июля 1971-го, у него остановилось сердце.
Курт Кобейн
Курт Кобейн.
Еще один последователь «Клуба 27» Курт Кобейн в 14 лет сказал однокласснику, что станет известным рок-музыкантом, разбогатеет, а потом покончит с собой.
5 апреля 1994-го, в 27 лет, будучи всемирно известным исполнителем, лидер группы Nirvana совершил самоубийство. В тот момент музыкант находился под действием героина, его тело обнаружили в пустом доме через три дня после случившегося.
Пол Уокер
Пол Уокер.
Внезапная гибель американского актера Пола Уокера стала огромной трагедией для всех поклонников медиафраншизы про автомобили, гонки, риск и скорость — «Форсажа». 40-летний актер погиб в ДТП 30 ноября 2013-го. Машина, в которой он ехал, врезалась в столб, затем— в дерево. Авто загорелось, все находившиеся в салоне погибли на месте происшествия.
Задолго до своей смерти Уокер опубликовал в своей соцсети загадочное и одновременно пугающее сообщение: «Если когда-нибудь скорость убьет меня, не грустите, ведь в тот момент я улыбался».
Марина Голуб
Марина Голуб.
Актриса Марина Голуб делилась при жизни, что в молодости цыганка напророчила ей раннюю смерть и призывала бояться красных машин.
Голуб заявление гадалки не воспринимала всерьез. Однако на похоронах матери своего друга Александра Васильева актриса первая бросила в могилу горсть земли со словами: «И я тут буду». Пророчество сбылось скоро: актриса погибла в аварии с участием красной машины в октябре 2012-го. Знаменитости не стало на 54-летнем возрасте.
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