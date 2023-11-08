Шпион в телефоне: как мобильные приложения крадут личные данные и деньги

Какие программы не стоит устанавливать на свой смартфон?

Шпионы в смартфонах. В Роскачестве рассказали о подозрительных мобильных приложениях, проверив около 60 программ. И выяснилось, что больше половины из них попросту бесполезны для пользователей, а около 60% — еще и опасны, пишут «Известия».

Такой софт может прослушивать человека, воровать его личные данные и даже списывать деньги со счета. Некоторые программы во время авторизации отправляют запросы в другие страны.

Особенно внимательно эксперты советуют относиться к приложениям с «турецкими корнями». Также рекомендуется быть осторожными с менеджерами паролей и программами очистки памяти. Нарваться на вирус легко и при скачивании приложений для монтажа видеороликов.

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