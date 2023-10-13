«Эпоха диктатуры цифр»: как россияне становятся заложниками фитнес-трекеров

Почему от таких помощников бывает больше вреда, чем пользы?

Вместо идеальной фигуры — психическое расстройство. К фобиям россиян могут привести фитнес-трекеры.

Речь о приложениях и умных устройствах, которые считают шаги и дают советы по здоровому образу жизни. О новом тренде заговорили психиатры, они отмечают — если раньше в основном боялись тотальной слежки, сейчас буквально помешались на цифрах.

Почему от таких помощников бывает больше вреда, чем пользы? Разбирался корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Чтобы во время бега не отвлекаться на советы умного помощника, тренер из Калининграда Евгений Масалев давно взял за правило отключать гаджет во время тренировок.

«Чем более амбициозная задача стоит перед человеком, тем более активно девайс через приложение напоминает, что все идет не по плану. Люди некоторые срываются», — говорит тренер по фитнесу Евгений Масалев.

Критика электронного советчика воспринимается как провал и становится поводом для душевных терзаний. Не прошел десять тысяч шагов за день — срочно исправляйся.

«У нас наступила эпоха диктатуры цифр. Мы считаем количество пройденных шагов, съеденных калорий, не взирая на обстоятельства. И в результате только сами вредим здоровью. И к тому же нервничаем, возникает чувство вины», — констатировал психиатр Кристоф Баго.

Тревожности, возможно, было бы меньше, если бы фитнес браслет каждый раз издевательски не напоминал о провале. По итогу — умный помощник и физическое здоровье не поправляет, и вредит психическому.

Последние несколько лет фитнес гаджеты сами стали предметом, за которым пристально следят их обладатели и даже опасаются. Одни переживают, что умные часы непросто контролируют, а буквально собирают информацию о каждом их шаге.

Других беспокоит излучение браслета, ведь воздействие смарт-часов на организм до сих пор мало изучено. Ну и сейчас — новая фобия: не выполнил поставленную задачу умного гаджета, жди тревожное сообщение.

Но все цифровые нормы часто оторваны от реальности. Фитнес-приложение — это не тренер и тем более не врач, десять тысяч шагов прописывают каждому, не обращая внимания на особенности человека.

«Цифра красивая, поэтому человек должен стремиться, не учитывая состояние сердца, опорно-двигательного аппарата. <…> Нагрузка должна быть дозированная», — объясняет психиатр Василий Шуров.

Причем уведомления донимают не только владельцев смарт-часов по всему миру, но и подписчиков приложений, например, обучающих. Светлана Баранская с помощью такого занимается английским, каждый день ей приходят обязательные задания.

«Иногда бывает, да, что эти уведомления раздражают, потому что хочется самой регулировать этот момент, но там все так построено, что есть рейтинги, есть медальки и поэтому программа, да, она постоянно присылает вот эти уведомления», — признается ведущий инженер Светлана Баранская.

Буквально заставляет зайти в приложение и начать работать. В любое время — днем и ночью, неудачу или пропуск задания обязательно припомнит.

«Именно здесь возникает беспокойство, когда мы осознаем, что мы не успеваем сделать что-то запланированное это в то время, в которое хотели. Но это не значит, что мы плохие — мы всего лишь люди, нельзя об этом забывать», — советует клинический психолог Аура де Лос Сантос.

Как нельзя забывать и о другой стороне медали. Выполнив задание точно и в срок, владелец гаджета тоже получает уведомление, которое пользователем явно воспринимается лучше.

«Позитивные уведомления в этом плане гораздо интереснее, точки зрения, подталкивания человека к новым результатам. На этом построено подавляющее большинство подписных моделей», — уточнил маркетолог Игорь Качалов.

В любом случае нужно понимать, гаджет — это всего лишь электронный помощник, если от уведомлений уже дергается глаз — их можно отключить. Ведь когда учиться и сколько делать шагов в день, решать только вам.

Ранее 5-tv.ru писал, как реагировать на критику от фитнес-гаджетов.