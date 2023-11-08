ТОП-9 необычных имен, обрекающих детей на вечные страдания

Перед каждым родителем стоит важная задача — вырастить ребенка самодостаточным, сильным, ответственным и уверенным в себе человеком. Однако при этом не каждый знает, что немалую роль в деле сотворения счастливой судьбы для малыша играет выбор имени.

По словам ведущих именологов, неправильно подобранное имя может привнести в жизнь человека лишь беды и несчастья. Поэтому будущим родителям спешить с выбором не стоит. Лучше — посвятить этому несколько часов или даже дней, тщательно изучив этимологию того или иного слова.

Вот, к примеру, ТОП-9 русских имен, которыми не стоит называть ребенка, если вы желаете ему счастливой жизни.

Параша

Мало кто знает, но имя Параша является производным от Прасковьи. В наши дни оно встречается крайне редко по причине неблагозвучия. Несмотря на то, что истинное его значение — «канун праздника», современному поколению более знакома другая трактовка, пришедшая из тюремного жаргона.

Именологи утверждают, что негативный смысл имени Параша связан и с образом покровительницы всех женщин Параскевы Пятницы у славян. Традиционное ее почитали осенью, в день Параскевы Грязнихи, когда на улице устанавливалась дождливая и промозглая погода. Вследствие чего Параша стала ассоциироваться с чем-то неприятным и грязным.

Акакий

Главный минус данного имени — в его неблагозвучии. Так, например, на уроках литературы в школе ни одно чтение повести Николая Гоголя «Шинель» не обходилось без громкого смеха. Причина тому — имя главного героя книги — Акакия Акакиевича Башмачкина.

Удивительно, но истинное его значение — «беззлобный». Причем в христианстве известно несколько святых с именем Акакий. Однако несмотря на положительный окрас данного слова, называть им новорожденного все же не стоит. Велик риск подвергнуть малыша постоянным насмешкам.

Избыгнев

Это исконно русское имя произошло от слова «избыти», что означает «избавляться». Говоря о коннотации, можно с легкостью предположить, что названный Избыгневом человек навсегда будет избавлен от гнева, а также обретет счастливую жизнь.

Что же делать тем, кому значение имени понравилось, но вот со звучанием смириться не получается? Эксперты утверждают, что его вполне можно заменить на идентичное по смыслу, но более красивое Милослав или Любомир.

Ермолай

В имени Ермолай нет ничего предосудительного, если не считать его излишнюю вычурность. В переводе с греческого языка дословно оно означает «народ Гермеса», где Гермес — покровитель всех торговцев и бог удачи.

В современном мире зачастую встречается краткая форма имени Ермолай — Ермак. В частности, широко известен в наши дни покоритель Сибири и казачий атаман Ермак Тимофеевич.

Жирослав

Названный Жирославом мальчик сегодня обречен на издевательства и насмешки со стороны сверстников. Причем не важно, какое на самом деле телосложение у ребенка.

На Руси же это имя имело вполне приятный смысл: дословно — «славящий богатство». Издревле считалось, что названный Жирославом малыш не будет знать забот, довольствуясь изобилием и богатством.

Терентий

Имя Терентий в наши дни встречается также редко. В переводе с латыни оно означает «трущий». Согласно преданию, раньше так называли мальчиков, которых планировали отдать в подмастерья художникам, где одной из главных задач являлось перетирание краски для будущего шедевра.

Эраст

В переводе с греческого языка имя «Эраст» означает «милый» и «прелестный». Считалось, что человеку с этим именем всегда будет сопутствовать удача, поскольку он с большой благодарностью воспринимает все, что дарует ему Вселенная.

К большому сожалению, в наши дни мало кто решается называть наследников именно так. Вероятно, потому что Эраст имеет не очень благозвучную рифму.

Некрас

Несмотря на то, что имя Некрас буквально значит «некрасивый», его истинный смысл прямо противоположен. По утверждениям экспертов, этим именем называли слабых малышей, чтобы защитить их от злых духов и привлечь здоровье и успех. Ведь, по поверьям, нечисть более привлекали красивые от рождения дети. Считалось, что потусторонние силы могли навлечь на таких детей беды и несчастья.

Арефий

Сегодня человека с именем Арефий встретить просто невозможно — оно для нас буквально чужеродно. Как предполагают именологи, все дело в негативной коннотации данного слова. Так, в переводе с арабского Арефий означает «пахарь». На Руси этим именем преимущественно называли крестьянских детей, тяжелая участь которых — с утра до ночи «пахать» на плантациях, пишет Femmie.ru.

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