ТОП-10 славянских имен, способных наделить ребенка сильной энергетикой

Исследователи славянских имен убеждены, что некоторые из них способны наделить ребенка особенно сильной энергетикой, которая сможет его защитить от темных сил. О том, как лучше всего назвать наследников, рассказал портал Femmie.

Добрыня

Имя Добрыня, ассоциирующееся с былинным богатырем, несет в себе исключительно положительную энергетику. Так раньше называли бояр и городских посадников. Своего владельца такое имя наделяет мужеством, храбростью и смелостью.

Бронислав

Как большинство славянских имен, это имя имеет два корня — «оборонять» и «слава». Таким образом, Бронислав — это «защищающий славу». Обладатели этого имени всегда честны в словах и поступках и умеют постоять за себя.

Светослав

Светослав означает «славящий свет». Своего владельца такое имя защищает от темной, негативной энергетики и помогает противостоять любому злу.

Богдан

Этимология имени Богдан заключает следующее значение: «данные Богом». Таким образом, обладатели этого имени всегда находятся под защитой небесных сил и могут рассчитывать на потустороннюю помощь.

Яромир

Имя Яромир заключает в себе значение «солнечный мир». Мальчик с таким именем в детстве будет улыбчивым, а повзрослев — смелым, решительным и активным человеком.

Милена

Имя Милена, как и Милана, несет в себе значение «милая». Обладательницы этого имени всегда приветливы, добродушны и лучезарны. Они отталкивают зло и привлекают только хороших и отзывчивых людей.

Лада

Девушки с именем Лада – как правило, добрые, нежные и милые. В славянской мифологии Лада — это богиня красоты, любви и плодородия. Таким образом, энергетика у этого имени чистая и положительная.

Мирослава

Образованное от двух славянских корней имя «Мирослава» означает «прославляющая мир». Девочка, которую так назовут, будет спокойной и уравновешенной, но в то же время настойчивой. Она всегда добьется своего и преодолеет любые преграды.

Злата

Имя Злата наделяет своих обладательниц невероятной удачей. Они всегда получают то, чего захотят. Их талант позволяет продвинуться по жизни, а уверенность помогает не бояться двигаться вперед.

Божена

Это нежное имя означает «божья» или «благословенная». Свою владелицу оно наделяет напористым нравом и сильным характером. Эмоциональные Божены никогда не упустят своего и пойдут на любой риск во благо.

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