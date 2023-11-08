Хорошо горят: стаю дронов ВСУ уничтожили на купянском направлении СВО

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Группу дронов ВСУ уничтожили на купянском направлении СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление Украинский кризис

Те шли на поражение и, судя по траектории, в район мирного населенного пункта.

На купянском направлении спецоперации наши зенитчики уничтожили группу вражеских дронов. Те шли на поражение и, судя по траектории, в район мирного населенного пункта.

Огонь по беспилотникам открыли из комплексов «Тор». Все цели удалось вовремя поразить и предотвратить беду.

А в районе Артемовска российские десантники атаковали противника на мотовездеходах — транспортные средства оснащены противотанковым комплексом «Корнет». В ходе боя удалось подбить бронированный автомобиль ВСУ западного производства.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десантники обратили в бегство отряд ВСУ под Артемовском.

Тема:
Спецоперация
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