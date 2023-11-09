Искусственный интеллект и цифровой рубль: что обсудили на форуме «Финополис»

Кибербезопасность, использование банками биометрии, борьба с онлайн-мошенничеством и применение искусственного интеллекта — все это стало главными темами стартовавшего в Москве форума инновационных финансовых технологий. Впервые за свою историю он продлится три дня и за это время гости «Финополиса» смогут увидеть все цифровые сервисы, которыми мы будем пользоваться в самое ближайшее время. Все опробовал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Не на голубом вертолете, а в капсуле такого же цвета, — это аттракцион виртуальной экскурсии по Москве, а заодно — фантазия на тему транспорта послезавтрашнего дня. И даже привычные «форумные» роботы в такой высокотехнологичной среде выглядят вполне уместно.

«Это и есть образ города будущего — по крайней мере, такой, каким его видят российские финансисты. Широкие улицы, правда, без машин, парковая зона, повсюду цифровая среда и, конечно, много, много банков», — говорит корреспондент.

Слишком скоро будущее, правда, не наступит — ведь и виртуального ассистента приходится долго настраивать, и свои монтажники-высотники в хайтек-мегаполисе все еще нужны. Но на форуме финансовых инноваций постарались показать и то, чем мы будем пользоваться в ближайшее время.

«Одна из фишек „Финополиса“ — возможность протестировать демоверсию цифрового рубля. Здесь это своеобразная внутренняя валюта. Начисляют ее за посещение разных стендов. Работает все просто — подходим, сканируем лицо — и тут же уведомление о начислении цифровых рублей», — рассказал журналист.

Бесконтактно, то есть ненавязчиво, планируют внедрять в финансовую среду и искусственный интеллект. Он сейчас развивается семимильными шагами, обретает почти человеческое сознание — и это многих пугает.

«Скажите, пожалуйста, что все-таки при этом будет с защитой данных, потому что человек, вот я, например, отдаю данные какому-то таинственному искусственному интеллекту. Как будет решаться вопрос о защите клиентских данных?» — задается вопросом председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

«Ой, это вообще такой базовый вопрос. Мы всегда для того, чтобы улучшить качество обслуживания, значит, у себя в госуслугах, старались собрать максимальное количество данных. Сейчас мы провозгласили другой подход, то есть мы в госуслугах у себя будем максимально избавляться от хранения данных», — ответил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

А значит, тот самый таинственный искусственный интеллект не сможет воспользоваться данными миллионов россиян. Вместо этого, чтобы не тормозить технический прогресс, правительство планирует создать отдельную Госфабрику данных.

«Будут формироваться специальные дата-сеты из государственных систем информационных, они будут обезличиваться, доступ будет предоставляться разработчикам в определенном регламенте», — рассказал Максут Шадаев.

Сквозная мысль диалога власти и ведущих банкиров — искусственный интеллект способен принести больше пользы, чем вреда. А потому его развитие стоит регулировать, но не ограничивать.

«Законодательство должно сосредоточиться на безопасности, на мой взгляд. И, опять же, не перегибая палку, можно все запретить. И, с одной стороны, вроде бы защитим наших граждан, компании, а с другой стороны — эти операции фактически не будут производиться», — сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Найти баланс во всем, что касается развития чувствительного финансового рынка — вот основная задача участников «Финополиса». Некоторые из них, правда, явно устали от засилья цифровых технологий, и отправились осваивать роль оператора гигантского горного экскаватора. Впрочем, тоже виртуально.