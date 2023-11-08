«Очевидные трещины»: в США Зеленскому сообщили плохие новости про Украину

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 72 0

Washington Post: на Украине наблюдается упадок духа из-за неудач ВСУ на фронте

«Очевидные трещины»: в США Зеленскому сообщили плохие новости про Украину

Фото: REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Над страной продолжают сгущаться тучи, и причина не только в отсутствии результатов на поле боя.

В США указали на упадок духа и растущий раскол в украинском обществе. Американская газета Washington Post сообщает, что на настроения украинцев влияют сразу несколько факторов — неудачи ВСУ на фронте, а также разгорающийся конфликт в верхних эшелонах власти.

«В ранее нерушимом национальном единстве Украины начинают появляться первые очевидные трещины», — пишут авторы.

В материале отмечается, что гражданское население Украины не получает хороших новостей. Среди мирных жителей только растут опасения, в том числе связанные с возможными атаками РФ на энергетическую инфраструктуру.

Усугубляет обстановку то, что международное сообщество отвлеклось от украинского конфликта и переключило внимание на Ближний Восток. Разногласия Вашингтона в вопросе дополнительных поставок также нагоняют панику.

Авторы считают, что недавние высказывания главкома ВСУ Валерия Залужного могут свидетельствовать о его борьбе с президентом Владимиром Зеленским. Журналисты указали на растущую популярность военачальника — если он решит начать политическую карьеру, то это станет серьезной угрозой для Зеленскго.

Залужный недавно дал интервью журналу Economist, в котором заявил, что в зоне спецоперации (СВО) «скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет». Зеленский после прокомментировал его слова, оправдав их усталостью боевиков.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США осудили решение Зеленского не проводить выборы.

Тема:
Спецоперация
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