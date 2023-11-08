Западная общественность все прекрасно понимает — смена власти положит конец конфликту и денежному потоку на Украину. А этого киевскому режиму не нужно.

В США резко осудили решение украинского лидера Владимира Зеленского не проводить президентские выборы в стране в следующем году. Читатели американского издания Newsweek обратили внимание подтекст, который лежит за этим.

«Зеленский — это диктатор, которого бы не избрали в случае выборов. Если проголосует 80% населения Украины, он проиграет», — написал один из них.

Второй комментатор отметил, что не удивлен подобным поворотом. По его словам, выборы нового президента положат конец конфликту на территории Украины, а также остановят поток западных денег в страну. Третий же предположил, что Зеленский ждет, пока ему придет нужное количество денег — как только он соберет нужную ему сумму, то уступит свое кресло «кому угодно».

Читатели издания подвели итог, что сейчас их налоги идут на защиту демократии, которой на самом деле не существует.

Владимир Зеленский двумя днями ранее, 6 ноября, опубликовал в своем Telegram-канале видео. В нем он обратил к соотечественникам и заявил, что время для выборов еще не наступило.

Президентские выборы на Украине должны состояться в марте 2024 года. Сейчас на Украине рассматривается возможность продления военного положения до середины февраля. Это ставит под вопрос организацию и проведение голосования.

Зеленский же ранее отмечал, что проведение выборов при военном положении запрещено, но их возможно будет провести при нескольких условиях: одобрении парламентом соответствующего закона, выделении денег западными странами, а также работе наблюдателей «в окопах».

Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили о неожиданном ударе по Зеленскому на Украине.