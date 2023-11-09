«Концепция красоты»: как полюбить свое отражение в зеркале

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

Психолог Саламатова: проявляйте заботу о себе и принимайте свою уникальность

«Концепция красоты»: как полюбить свое отражение в зеркале

Фото: www.globallookpress.com / Heinz Krimmer

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Уровень самооценки во многом определяет эмоциональное и психологическое состояние человека. Что поможет поднять ее?

Регулярный уход за собой и осознание собственной уникальности могут помочь полюбить себя и принять свое отражение в зеркале. Об этом психолог Кристина Саламатова рассказала в беседе с изданием Газета.ру.

Эксперт советует развивать позитивное мышление. Для этого необходимо начать замечать свои достижения и хорошие качества. При этом важно не обесценивать свои сильные стороны и не сравнивать себя с другими людьми, ведь все уникальны по-своему.

Также необходимо проявлять заботу о себе и своем теле. Для этого нужно наладить режим сна, питания, и, возможно, начать заниматься спортом. Психолог считает, что важно оставлять время «для себя», уделять его уходу, в том числе за кожей и волосами.

«Ставьте цели с заботой о себе. Давайте себе время на освоение новых навыков. Рекорды зачастую носят сиюминутный характер и высокая планка мешает достигать долгосрочных позитивных изменений. Достаточно на 1% лучше, чем вчера», — рекомендует Саламатова.

Умение видеть красоту в неидеальности — тоже важный навык, считает специалист, и он может помочь стать лучше.

На процесс принятия себя могут также повлиять окружающие, но к выбору друзей стоит подойти ответственно. По словам психолога, подпускать к себе стоит тех, кто умеет поддерживать, видеть сильные стороны и готов становиться лучше вместе с вами.

«Концепция красоты субъективна, и важно понимать, что она разнообразна. Ваше окружение могут оказывать важное воздействие на вашу самооценку и отношение к себе», — прокомментировала Саламатова.

Собеседница издания также допустила возможность перемен во внешности для достижения уверенности. Но к таким изменениям стоит подходить осознанно и заботливо, подчеркнула она. Иногда новая стрижка, одежда или косметика могут поднять настроение и улучшить самочувствие.

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