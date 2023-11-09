Ураганная тактика! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 37 0

Минобороны РФ показало кадры работы РСЗО «Ураган» на южно-донецком направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Артиллеристы поражают любые цели!

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Мощный танк Т-80

На краснолиманском направлении экипажи танков Т-80 уничтожили опорный пункт украинских боевиков.

Как работают танкисты? Бойцы проводят серию выстрелов и затем на высокой скорости перекатываются на следующие точки ведения огня. Они успешно поражают объекты противника на расстоянии до пяти километров, нанося огневые удары по позициям ВСУ. Работая в качестве артиллерийского орудия, танковые экипажи поддерживают действия передовых групп, сковывая противника в маневре, а также не позволяя ему вести ответный огонь.

РСЗО «Ураган»

Расчеты реактивных систем залпового огня продолжают эффективно уничтожать не только опорные пункты ВСУ. Мощи РСЗО хватает на уничтожение всех типов целей: тяжелой техники, укрепленных командных пунктов и фортификационных сооружений с бетонными стенами.

На этих кадрах показана работа артиллеристов на южно-донецком направлении.

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