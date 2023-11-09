Потеряв много техники в зоне спецоперации, украинские военные достали из хранилища и восстановили вертолет радиологической разведки.

Воздушные силы (ВС) Украины применяют в боях в зоне спецоперации восстановленные вертолеты радиационной, химической и биологической разведки Ми-24Р (Hind-G1 по кодификации НАТО. — Прим. ред.). Прежде эту машину использовали ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Об этом в своей статье рассказал обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс. По данным автора материала, на момент начала вооруженного конфликта в распоряжении киевского режима было 35 боевых вертолетов.

Интенсивные бои и огромные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынудили руководство страны просить о дополнительных машинах. Ситуация, по мнению журналиста, объясняет решение военных взять на вооружение «чернобыльские» вертолеты. Он подчеркнул, что в сети появился ролик, на котором запечатлен Ми-24Р, участвующий в сражении в зоне спецоперации.

«Где-то за последние 22 месяца украинские специалисты вытащили из хранилища и восстановили один из самых редких и странных вариантов Hind, когда-либо существовавших: вертолет радиологической разведки Hind-G1», — написал журналист.

По данным издания, в прошлом году «чернобыльский» вертолет и другая непригодная к полетам техника находилась на хранении. У этой машины есть дополнительное оборудование — воздухозаборники, клешни для выкапывания грунта и отсек для анализа проб, а также пулемет и ракетные блоки. По мнению обозревателя, украинские военные достали Ми-24Р со склада, реконструировали и стали применять как ударный.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о планах ВСУ продолжить контрнаступление в 2024 году.