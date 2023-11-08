Зеленский сообщил о планах ВСУ продолжить контрнаступление в 2024 году

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат наступление в этом и 2024-м годах. Украинская армия также попытается добиться заметных результатов на поле боя к концу 2023-го, несмотря тяжелое текущее положение сил. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский, в ходе видеоконференции с информационным агентством Reuters. Глава государства отметил, что верит в успешное для Киева завершение военных действий.

«Мы попробуем показать результат в этом году. У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление», — сказал Зеленский.

Признав медленный прогресс контрнаступления ВСУ на подконтрольных России территориях, украинский лидер также упомянул некий план боевых действий на 2024 год, который, по его словам, пока нельзя раскрывать. Прежние неудачи на фронте он связал с тем, что Киев получил от Запада меньше оружия, чем рассчитывал.

Еще 15 октября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Глава государства отметил, что киевский режим еще готовит новые операции на отдельных участках фронта, но о них известно руководству РФ, принимаются соответствующие меры. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление завершенным, и армия РФ ведет активные боевые действия по всему фронту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о конфликте между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.