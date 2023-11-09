«Страны не будет»: Трамп предупредил США о близости третьей мировой войны

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 49 0

Трамп: США как никогда близки к третьей мировой войне из-за руководства

«Страны не будет»: Трамп предупредил США о близости третьей мировой войны

Фото: Reuters / REUTERS

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Бывший глава Белого дома подверг жесткой критике действующее правительство Соединенных Штатов.

США оказались на пороге третьей мировой войны из-за некомпетентного руководства страны. Об этом заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая перед электоратом во Флориде.

«Мы близки к тому, что страны не будет совсем. Мы также близки к тому, что мы будем втянуты в третью мировую войну», — прокомментировал он.

По словам экс-главы Белого Дома, никто и никогда не видел такого страшного конфликта, который может начаться.

Трамп также катком прошелся по американскому руководству, в частности своему преемнику, действующему президенту США Джо Байдену. Он недоумевает, как человек, который не может связать двух слов и без помощи спуститься со сцены, может вести переговоры по ядерному оружию.

Издание EADaily указало на то, что уровень общественного одобрения Байдена среди населения страны упал до рекордно низкой отметки — 37%. Еще в сентябре показатель составлял 41%.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп отверг предложение об официальном визите к Зеленскому.

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