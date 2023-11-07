Трамп отверг предложение об официальном визите к Зеленскому: грядет скандал?

В политическом поле очередное напряжение: руку приложил Джо Байден.

Бывший президент США Дональд Трамп отказался приехать на Украину по приглашению ее лидера Владимира Зеленского. Причина оказалась веской: всему виной стал нынешний президент Штатов Джо Байден.

По информации портала Newsmax, изначально планировалось, что бывший президент США посетит Киев, чтобы обсудить мирные переговоры и возможное завершение украинского конфликта. Однако в последний момент деловые переговоры сорвались: Трамп пришел в ярость при одном упоминании Джо Байдена. Миллиардер счел такое предложение попыткой столкнуть его с прямым оппонентом за пост президента лбами.

«Я очень уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать на Украину в это время. С ним сейчас имеет дело администрация [Джо] Байдена, и мне бы не хотелось создавать конфликт интересов», — подчеркнул Трамп.

Впервые о возможном визите американского олигарха на Украину Владимир Зеленский рассказал несколько дней назад в интервью прессе. Президент Незалежной посчитал, что подобный формат переговоров — отличный вариант объяснить, почему мирное урегулирование конфликта с РФ невозможно.

Кроме того, Зеленскому задали вопрос о том, будет ли Трамп оказывать поддержку Киеву, если он в следующем году вновь возглавит США. В ответ на это украинский лидер дважды сказал «правда, я не знаю».

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп готов лично положить конец ситуации на Украине.