Вашингтону не хватит никаких денег, чтобы обеспечить победу киевскому режиму, отметил представитель Кремля.

Украине, США и всем остальным в мире пора принять тот факт, что ни у кого нет возможности одолеть Россию на поле боя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время визита в Астану.

«И в Киеве, и в Вашингтоне — всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно», — прокомментировал он в интервью программе одного из федеральных каналов.

Журналист Павел Зарубин в беседе с официальным представителем Кремля сообщил, что Белый дом потратил уже 96% запланированных на помощь Украине средств. Он спросил у Пескова, смогут ли Штаты «напечатать еще денег».

Пресс-секретарь президента ответил, что США не хватит бумаги. По его словам, у Вашингтона есть и другие проблемы — там каждый час тратят больше 200 миллионов долларов на обслуживание государственного долга.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп предупредил США о близости третьей мировой войны.