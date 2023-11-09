Простая инструкция: как реально продлить себе жизнь

Следуя этим рекомендациям, вы сможете жить дольше и счастливее.

Биолог и профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова рассказала о полезных привычках, которые позволят продлить жизнь. Об этом сообщает издание aif.ru.

«Писали про них тысячу раз, и интернет хранит все эти тексты. Не верите — проведите поиск в сети. Только в этом году о них вспоминали несколько раз», — отметила специалист.

Эксперт добавила, что для того, чтобы прожить долго, следует употреблять в пищу правильное, а, главное, разнообразное питание. В рацион должны входить фрукты, овощи, цельные зерна, морепродукты, масла нетропических растений и продукты с минимальной обработкой.

Она советует ограничить употребление соли, алкоголя и сахара. Минимум два с половиной часа в неделю нужно уделять тренировкам с высокой физической нагрузкой.

Ну и, конечно, здоровый сон — это залог успеха. Спать следует минимум семь-девять часов.

Также необходимо держать вес в норме, контролировать холестерин и уровень сахара в крови. Систолическое артериальное давление менее 120 миллиметров ртутного столба и диастолическое значение менее 80 миллиметров ртутного столба являются наиболее здоровыми.

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