«Добиваем фашистов»: как установки «Гвоздика» перемалывают ВСУ в зоне спецоперации

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Они, в частности, дают пехоте и танкам вести наступление.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление Украинский кризис

Тактические успехи у нашей армии — на южнодонецком направлении. Расчеты артиллерийских установок «Гвоздика» наносят удары по опорным пунктам ВСУ и, тем самым, дают пехоте и танкам вести наступление — за работой бойцов наблюдал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

В ожидании цели общаемся с добровольцами отряда «Барс». Настроение — боевое, в день у артиллеристов минимум по три выезда, за последнюю неделю на счету экипажа — больше десяти пораженных целей.

«Украинцы выдыхаются. Мы работаем, усиливаем темп, набиваем руку. Будем бить врага», — говорит командир расчета с позывным «Башка».

Долго ждать не пришлось, экипаж расчета не мешкает. Он выезжает на передовую, цель известна — это вражеский «опорник».

Артиллерия и танкисты на этом участке южнодонецкого фронта — в активной обороне. Не только защищают наши рубежи от вражеских прорывов, но и поддерживают нашу пехоту, которая наступает в районе села Никольского.

Для того, чтобы встать на огневую, зарядить снаряд и навести орудие на цель, им хватает пары минут. Один снаряд за другим — 122-миллиметровая «Гвоздика» уничтожает бронетехнику, артиллерию и пехоту противника, обращая в бегство боевиков.

Пока артиллеристы работают на земле, за небом присматривает их напарник. ВСУ то и дело засылают к нашим позициям десятки дронов.

«Ружьем заглушить его. Потом огневое поражение, я ему лопасть „отлупил“. Добиваем этих фашистов, чтобы они головы не поднимали», — рассказал российский военный с позывным «Стрелок».

Разведчики фиксируют попадание — «Барсы» возвращаются в лагерь. Бойцы добровольческого отряда воюют бок о бок с морпехами Тихоокеанского флота, бьются на переднем крае — стоят до конца, не уступают ни метра.

«Горе пришло в наш дом. Кто еще, если не мы? Где мы нужны, там мы и есть. Надо в окопы — мы в окопы пойдем. Надо на технике — мы на технике», — говорит механик-водитель с позывным «Абрам».

Техника, как и эти бойцы, никогда не подводит.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ за сутки лишились истребителя и около 40 беспилотников в зоне СВО.

Тема:
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