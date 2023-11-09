ВСУ за сутки лишились истребителя и около 40 беспилотников в зоне СВО

Средства ПВО РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Коптево ДНР
Фото: www.globallookpress.com / Sergey Popsuevich
Какие населенные пункты пытался атаковать противник?
В районе села Коптево Донецкой народной республики (ДНР) сбит истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-служба Минобороны РФ.
Российским войскам удалось сделать это с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО). Также было перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS из США.
Вместе с тем в ведомстве доложили об уничтожении 38 беспилотников ВСУ в селах Таволжанка Харьковской области, Липовое ДНР, Сергеевка и Нежурино ЛНР, а также в районах населенных пунктов Скелеватое, Ульяновка и Мирное под Запорожьем.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска ликвидируют дронами уязвимые отряды ВСУ.
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